Alessia Marcuzzi scherza sul trucchetto fai da te | Ho messo lo scotch per tirare il collo

Alessia Marcuzzi si lascia andare a una simpatica confessione che ha fatto scivolare qualche risata tra amici e colleghi. Con ironia, la conduttrice rivela il suo improbabile trucco fai da te: "Ho messo lo scotch per tirare un po’ il collo", ammettendo con spontaneità il tentativo di migliorare il proprio look. La scena si anima tra battute e allegria, dimostrando ancora una volta la sua personalità spontanea e contagiosa. Continua a leggere...

"Ho messo lo scotch per tirare un po' il collo" ha ammesso la conduttrice tra le risate. "Hai fatto un disastro, sei matta!" le ha fatto eco la collaboratrice. 🔗 Leggi su Fanpage.it

