Alessandro Legora presenta la nuova collezione | un omaggio al territorio e alla femminilità

Alessandro Legora svela in anteprima assoluta la collezione Spring Summer 2026, un vero e proprio tributo alla terra e alla femminilità. Giovedì 26 giugno, il suo headquarter di Mariglianella si trasforma in palcoscenico di un evento esclusivo: un’occasione imperdibile per scoprire le creazioni che uniscono tradizione e innovazione. In passerella, le nuove proposte delle linee Alessandro Legora e altre sorprese sorprendenti, pronte a conquistare il mondo della moda.

Una data da segnare nel calendario della moda campana: giovedì 26 giugno, lo stilista Alessandro Legora apre le porte del suo headquarter di Mariglianella, la factory industriale dove sarà presentata in anteprima assoluta la collezione Spring Summer 2026. Un evento esclusivo, concepito come omaggio al territorio d'origine e alla visione creativa che da sempre anima il brand. In passerella, le nuove proposte delle linee Alessandro Legora e Atelier Legora: due anime distinte ma profondamente complementari. La prima incarna una femminilità contemporanea e sofisticata, capace di dialogare con il tempo presente attraverso silhouette decise e dettagli raffinati.

