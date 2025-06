Alessandro Coatti ucciso in Colombia diffuse le foto dei presunti killer | la salma del 38enne arrivata in Italia

La tragica morte di Alessandro Coatti, ricercatore italiano ucciso in Colombia, ha scosso l’opinione pubblica. Sono stati diffusi i volti dei presunti autori del terribile gesto: Oswal Moisés Ospino Navarro, Isaac Enrique Márquez Charris, Andrea Camila Berdugo Escorcia e Brian Augusto Cantillo Salcedo, tutti giovani di 20 anni. La salma di Coatti è finalmente tornata in Italia, mentre il mistero sulla sua morte si infittisce: mercoledì verrà effettuata una nuova autopsia. Continua a leggere.

Oswal Moisés Ospino Navarro, Isaac Enrique Márquez Charris, Andrea Camila Berdugo Escorcia, Brian Augusto Cantillo Salcedo sono i presunti killer di Alessandro Coatti, il ricercatore italiano ucciso e fatto a pezzi in Colombia. I media hanno diffuso le foto dei quattro 20enni arrestati sabato. La salma del 38enne è arrivata in Italia, mercoledì la nuova autopsia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: alessandro - coatti - ucciso - colombia

Alessandro Coatti ucciso in Colombia, chi sono i 4 arrestati: una ragazza e tre ragazzi di 20 anni. La salma del biologo arrivata in italia - Il tragico omicidio di Alessandro Coatti, biologo ferrarese di 38 anni, ha scosso l’Italia. Dopo settimane di indagini, sono stati finalmente identificati e arrestati quattro sospettati: una ragazza e tre ragazzi di circa 20 anni, collegati all’atroce episodio avvenuto a Santa Marta, in Colombia.

I resti di Alessandro Coatti,il 38enne biologo di Longastrino, nel Ravennate,ucciso e successivamente fatto a pezzi il 6 aprile a Santa Marta,in Colombia,sono rientrati oggi a Ravenna. L'altro ieri per l'omicidio erano state arrestate quattro persone. Vai su X

È arrivata a Ravenna la salma di Alessandro Coatti. Il 42enne biologo è stato ucciso in Colombia il 6 aprile scorso. Per l'omicidio sono state arrestate quattro persone #ANSA Vai su Facebook

La gita “trappola” per Alessandro Coatti ucciso in Colombia, la famiglia non ha ancora il corpo; Italiano ucciso in Colombia, 4 arresti per la morte di Alessandro Coatti; Omicidio in Colombia, dopo gli arresti la salma di Alessandro Coatti rientra a Ravenna.

Alessandro Coatti ucciso in Colombia, diffuse le foto dei presunti killer: la salma del 38enne arrivata in Italia - Oswal Moisés Ospino Navarro, Isaac Enrique Márquez Charris, Andrea Camila Berdugo Escorcia, Brian Augusto Cantillo Salcedo sono i presunti killer di ... fanpage.it scrive

Ucciso in Colombia il biologo Alessandro Coatti: salma arrivata a Ravenna - I resti di Alessandro Coatti, biologo 38enne di Longastrino ucciso e fatto a pezzi il 6 aprile a Santa Marta, Colombia, sono rientrati a Ravenna. Scrive notizie.it