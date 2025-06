Alessandro Coatti ucciso in Colombia chi sono i 4 arrestati | una ragazza e tre ragazzi di 20 anni La salma del biologo arrivata in italia

Il tragico omicidio di Alessandro Coatti, biologo ferrarese di 38 anni, ha scosso l’Italia. Dopo settimane di indagini, sono stati finalmente identificati e arrestati quattro sospettati: una ragazza e tre ragazzi di circa 20 anni, collegati all’atroce episodio avvenuto a Santa Marta, in Colombia. La salma del biologo è stata rimpatriata, portando finalmente un po' di pace e giustizia. Ma chi sono davvero questi giovani e cosa ha portato a questa tragedia?

Hanno finalmente un nome e un volto i 4 arrestati per l'omicidio di Alessandro Coatti, 38 anni, biologo originario del Ferrarese, ucciso e fatto a pezzi nella zona di Santa Marta, nel nord della Colombia.

Alessandro Coatti ucciso in Colombia, la svolta: arrestati i 4 killer. La trappola per la rapina e il corpo fatto a pezzi - Un tragico evento scuote l'Italia e la Colombia: Alessandro Coatti, l'italiano ucciso a Santa Marta, ha trovato giustizia con l'arresto di quattro sospetti.

Arrestati 4 colombiani per l'omicidio di Alessandro Coatti, il ricercatore italiano ucciso e fatto a pezzi a Santa Marta. Adescato via app, drogato, rapinato, ucciso. Chi era Coatti? Neurobiologo, 38 anni, da Londra al Sud America.

Alessandro Coatti, chi sono i 4 arrestati per l'omicidio del biologo italiano in Colombia: una ragazza e tre ragazzi, hanno tutti 20 anni

Alessandro Coatti ucciso in Colombia, chi sono i 4 arrestati: una ragazza e tre ragazzi di 20 anni. La salma del biologo arrivata in italia - Hanno finalmente un nome e un volto i 4 arrestati per l'omicidio di Alessandro Coatti, 38 anni, biologo originario del Ferrarese, ucciso e fatto a pezzi nella zona di Santa Marta.

Arrivata la salma di Alessandro Coatti. Diffuse dalla polizia colombiana le foto degli arrestati - Avrebbero ucciso il biologo di Longastrino di Alfonsine, per poi farne a pezzi il corpo