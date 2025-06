alessandro benetton confermato presidente di edizione spa

Alessandro Benetton è stato riconfermato presidente di Edizione S.p.a., un segnale forte di stabilità e visione futura. L’assemblea ha approvato un bilancio 2024 che registra ricavi record di 10,1 miliardi di euro e un NAV di 13,2 miliardi, confermando una crescita sostenuta. Con oltre 100.000 occupati e una quota di manager donne in crescita, il Gruppo guarda al domani con rinnovata energia e innovazione. Il nuovo Consiglio di Amministrazione...

L'assemblea di Edizione spa ha approvato i risultati di bilancio 2024, che vedono ricavi consolidati in crescita a 10,1 miliardi di euro (9,5 nel 2023) e un NAV a 13,2 miliardi di euro (11,7 nel 2023). In crescita anche gli occupati del Gruppo, saliti a oltre 100.000 unità nell'ultimo triennio, mentre la quota di manager donne si attesta a circa un terzo del personale dirigente. Il nuovo Consiglio di Amministrazione, in conformità alle nuove disposizioni statutarie, prevede da questo mandato l'adozione del sistema di governance monistica, capace di rendere più veloce, compatto ed efficiente il processo decisionale dell'azienda.