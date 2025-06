Alessandro Basciano senza braccialetto elettronico | cosa è successo

Alessandro Basciano, noto DJ ed ex volto televisivo, si trova ancora senza il braccialetto elettronico, nonostante la Corte di Cassazione abbia confermato la misura il 30 aprile. La sua situazione, complicata dalla mancanza di dispositivi adeguati, ha suscitato numerose discussioni sul rispetto delle procedure giudiziarie. La vicenda rimane al centro dell'attenzione, mettendo in evidenza le criticitĂ del sistema di monitoraggio e la tutela delle parti coinvolte.

Basciano senza braccialetto elettronico per mancanza di dispositivi. Il DJ ed ex volto televisivo Alessandro Basciano è tuttora senza braccialetto elettronico, nonostante la misura sia stata resa definitiva dalla Corte di Cassazione il 30 aprile. L'uomo, accusato di stalking nei confronti dell'ex compagna Sophie Codegoni, è sottoposto al divieto di avvicinamento a meno di 500 metri dalla modella e influencer. Tuttavia, la disponibilità limitata dei dispositivi elettronici ne ha impedito finora l'applicazione pratica. Secondo fonti giudiziarie, tutti i braccialetti risultano attualmente assegnati: "Questo mese tutti gli slot sono occupati".

