Alessandro Basciano niente braccialetto elettronico i dispositivi sono finiti

La misura cautelare richiesta per Alessandro Basciano, coinvolto in un caso di stalking con Sophie Codegoni, si rivela inattuabile: i dispositivi elettronici necessari sono esauriti. Questa situazione solleva interrogativi sulla gestione delle procedure e sulle implicazioni legali, lasciando il pubblico in attesa di sviluppi. Un caso che dimostra come, a volte, le complicazioni pratiche possano influenzare anche le decisioni più delicate.

La misura cautelare disposta per Alessandro Basciano dopo la denuncia per stalking da parte di Sophie Codegoni, non può essere messa in atto. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Alessandro Basciano, niente braccialetto elettronico, i dispositivi sono finiti

