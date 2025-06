Alessandro Basciano ancora senza braccialetto elettronico verso la chiusura delle indagini per stalking su Sophie Codegoni

Alessandro Basciano, ancora senza il braccialetto elettronico, si avvicina alla chiusura delle indagini per stalking su Sophie Codegoni. La carenza di dispositivi di sorveglianza, accentuata dal boom del Codice Rosso, mette in difficoltĂ numerosi casi delicati come questo. Mentre il noto deejay, che espande la sua carriera anche oltre i confini italiani, attende chiarimenti, emergono importanti riflessioni sulla gestione della sicurezza e delle misure preventive.

La carenza di braccialetti elettronici, visto anche il boom del Codice rosso, non risparmia Alessandro Basciano, noto deejay destinatario del dispositivo di sorveglianza perchĂ© accusato dalla Procura di Milano di stalking nei confronti dell'ex compagna Sophie Codegoni conosciuta al Grande Fratello Vip. Il trentacinquenne – che sta facendo conoscere la sua musica anche all'estero, in particolare negli Stasi Uniti – è rientrato in Italia a inizio giugno per una serie di eventi che lo hanno visto protagonista, ma – apprende l'Adnkronos – non è stato possibile eseguire il provvedimento perchĂ© "per questo mese tutti gli slot sono occupati".

