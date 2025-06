Aleix Espargarò fa la storia | lo spagnolo esordirà nel mondo del ciclismo e lo farà nel Giro d’Austria

Aleix Espargarò sorprende ancora: dopo aver dominato le piste di MotoGP, l’energico pilota spagnolo si prepara a scrivere un nuovo capitolo sportivo. Questa volta, invece delle quattro ruote, si lancerà nel mondo del ciclismo, facendo il suo debutto al Giro d’Austria. Un cambio di passo inatteso e affascinante, che dimostra come la passione per lo sport non conosca limiti. La sua avventura nel ciclismo promette di essere memorabile, e non vediamo l’ora di scoprire come andrà a finire.

Aleix Espargarò torna in azione. No, non come vi aspettereste normalmente dallo spagnolo. Il nativo di Granollers, infatti, non è pronto a tornare in sella ad una moto (come fatto per esempio anche poche settimane fa con la Honda in MotoGP) ma addirittura farà il suo esordio su un’altra due ruote: la bici. Ebbene sì, Aleix Espargarò è pronto per un grandissimo traguardo: farà il suo esordio nel ciclismo professionistico. Una notizia che ha del clamoroso. Dopo aver iniziato a cullare l’idea di dar fondo a qualcosa di più concreto alla sua passione, ora tutto diventerà vero. L’idea è destinata ad avverarsi il 9 luglio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Aleix Espargarò fa la storia: lo spagnolo esordirà nel mondo del ciclismo e lo farà nel Giro d’Austria

