Alcide Pierantozzi | Convivo con la malattia | ho un piede nella realtà e l' altro dall' altra parte Dovrò prendere i farmaci per tutta la vita ma non lascerò mai la scrittura

Alcide Pierantozzi, scrittore de "Lo sbilico", condivide il suo incredibile viaggio tra realtà e speranza. Con un piede in due mondi, vive la sfida della malattia, assumendo farmaci per tutta la vita ma senza mai abbandonare la passione per la scrittura. In questa intervista, scopri come la letteratura diventi la sua ancora di salvezza, aiutandolo a navigare tra i confini dell’esistenza e della creatività.

Lo scrittore de Lo sbilico racconta la diagnosi, il rapporto quotidiano con la terapia, l’idea di letteratura come ancora di salvezza e la sensazione costante di vivere in due mondi. L'intervista. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Alcide Pierantozzi: «Convivo con la malattia: ho un piede nella realtà e l'altro dall'altra parte. Dovrò prendere i farmaci per tutta la vita, ma non lascerò mai la scrittura»

In questa notizia si parla di: alcide - pierantozzi - convivo - malattia

"Lo sbilico" di Alcide Pierantozzi - Alcide Pierantozzi, con il suo nuovo libro “Lo sbilico”, pubblicato da Einaudi, ci offre un racconto intenso e autentico della propria vita, intriso di emozioni e verità.

Alcide Pierantozzi: «Convivo con la malattia: ho un piede nella realtà e l'altro dall'altra parte. Dovrò prendere i farmaci per tutta la vita, ma non lascerò mai la scrittura.

Pierantozzi e gli altri pellegrini del nulla che non hanno capito niente - Lasciate in pace Sigerico, voi viaggiatori senza motivo, voi pellegrini del Nulla come Alcide Pierantozzi, autore di “Tutte le strade portano a noi” (addirittura Laterza) e colpevole di avere ... Segnala ilfoglio.it

Alcide Pierantozzi in biblioteca - Ospite della serata sarà Alcide Pierantozzi che presenterà il suo ultimo libro Uno in Diviso. Secondo ilrestodelcarlino.it