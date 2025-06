Alberto Trentini la madre attacca Meloni | Non ha mai pronunciato il suo nome come invece ha fatto con Cecilia Sala è un dolore

In un panorama internazionale dominato da tensioni tra Iran e Israele, il caso di Alberto Trentini rischia di essere dimenticato. Il cooperante italiano, detenuto in Venezuela da mesi in circostanze ancora misteriose, sembra aver perso l’attenzione di media e politica. Mentre la madre di Trentini critica aspramente Meloni senza mai pronunciare il suo nome, il silenzio crescente alimenta l’incertezza. È urgente riportare al centro questa vicenda umana e diplomatica, affinché non si perda tra le ombre del mondo.

Nel vortice della cronaca internazionale, dove a dominare sono l’escalation tra Iran e Israele e le tensioni geopolitiche globali, rischia di scivolare nel dimenticatoio il caso di Alberto Trentini, il cooperante italiano detenuto in Venezuela da mesi in circostanze ancora opache. Le ultime settimane hanno segnato una preoccupante sospensione dell’attenzione pubblica e politica, con una calma apparente che cela uno stallo diplomatico profondo. Leggi anche: Cecilia Sala e quelle accuse ai Marò: esplode la polemica L’appello ignorato della madre di Alberto. Il più evidente segnale di questa disattenzione è arrivato dall’assenza di dichiarazioni da parte della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che a oggi non ha ancora pronunciato pubblicamente il nome di Alberto Trentini, nonostante l’accorato appello della madre Armanda Colusso e dell’avvocata Alessandra Ballerini, lanciato durante una conferenza stampa a Roma l’11 giugno. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Alberto Trentini, la madre attacca Meloni: “Non ha mai pronunciato il suo nome come invece ha fatto con Cecilia Sala, è un dolore”

La madre di Trentini: "Sentire Alberto ci ha dato forza, bisogna fare presto a liberarlo"

