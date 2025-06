Albergo devastato dalle fiamme grave incendio a Cattolica | i proprietari trasferiti al Pronto soccorso

Un violento incendio ha scosso Cattolica questa mattina, coinvolgendo l’ex hotel Hawaii di via Venezia. Le fiamme hanno sprigionato una colonna di fumo imponente, causando il trasferimento dei proprietari al pronto soccorso. Fortunatamente, l’edificio era vuoto e non si registrano vittime. La situazione rimane sotto controllo mentre i soccorritori lavorano per domare le fiamme e valutare i danni.

Una vasta colonna di fumo si è alzata nella mattinata di martedì (24 giugno) sul cielo di Cattolica. Ad andare a fuoco è una struttura alberghiera di via Venezia, che attualmente era chiusa, per cui senza ospiti al suo interno. Si tratta dell’ex hotel Hawaii. Le fiamme hanno iniziato a propagarsi. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Albergo devastato dalle fiamme, grave incendio a Cattolica: i proprietari trasferiti al Pronto soccorso

Cattolica. Fiamme all’ex hotel Hawaii - Sul posto i vigili del fuoco, le ambulanze e la polizia ... Secondo corriereromagna.it

Vasto incendio a Cattolica, fiamme all’ex hotel Hawaii. “Non aprite le finestre e non accendete i condizionatori” - La sindaca Foronchi spiega le misure adottate a scopo precauzionale: “Sono in corso ulteriori misurazioni per l'aria ma tutto sembra esser ... Segnala ilrestodelcarlino.it