Albano e Romina Power lo scontro continua | lui è furioso e attacca la ex salta il tour?

La rivalità tra Albano Carrisi e Romina Power sembra non conoscere fine: dopo anni di collaborazione e riavvicinamenti, il ritorno in scena rischia di essere funestato da nuove tensioni. La recente polemica scoppiata sui social mostra come il passato continui a influenzare il presente dei due artisti, lasciando i fan con il fiato sospeso. Cosa riserverà il futuro di questa intricata storia d’amore e rivalità? Rimanete sintonizzati per scoprire l’epilogo di questa antica ma mai sopita faida.

Sembrava che la tempesta tra Albano Carrisi e Romina Power fosse ormai un capitolo chiuso, superato dalla ritrovata intesa artistica e personale degli ultimi anni. E invece, a pochi giorni dall'inizio del loro nuovo tour insieme, tra i due ex coniugi è scoppiata una nuova polemica pubblica. Tutto è partito da una frecciata social di Romina, che ha criticato duramente la decisione del cantante di esibirsi in Russia, proprio durante il Forum economico internazionale di San Pietroburgo. Un gesto, secondo lei, fuori luogo e inopportuno nel pieno del conflitto in Ucraina. Al Bano, tutt'altro che silenzioso, ha scelto di rispondere con fermezza, e le sue parole non sono passate inosservate.

