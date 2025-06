Alatri Come mi suoni commare ti ballo – Spettacolo Folk

Preparatevi a immergervi in un autentico viaggio tra le tradizioni del Lazio con lo spettacolo folk "Come mi suoni commare ti ballo". Sabato 28 e domenica 29 giugno, l’evento celebra il 75° anniversario del gruppo "Aria di Casa Nostra" con danze, musica e emozioni che riscaldano il cuore. Un’occasione imperdibile per riscoprire le radici culturali e divertirsi insieme! Non mancate a questa festa di tradizione e passione.

Appuntamento con lo spettacolo folk "Come mi suoni commare ti ballo" sabato 28 e domenica 29 giugno. L'evento è organizzato in occasione del 75° anniversario del gruppo folk "Aria di Casa Nostra" Un emozionante viaggio tra le danze tradizionali del Lazio!  Programma: SABATO 28 GIUGNO.

