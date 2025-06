Alanis Morissette mistica e infuocata | la regina del rock è tornata

Alanis Morissette, mistica e infuocata regina del rock, torna a incantare con la sua energia travolgente. La luna piena si leva come simbolo di rinascita e passione, inaugurando l’estate dei grandi concerti tra Gorizia e Nova Gorica—due mondi divisi dalla storia, uniti dall’arte e dalla cultura. Con #Go!2025&Friends, Alanis apre un nuovo capitolo musicale, confermando il suo status di icona indiscussa e guida per un’estate da ricordare.

È una enorme luna piena che sorge l'ouverture con cui Alanis Morissette ha inaugurato la stagione dei concerti estivi, con i big della musica internazionale, che caratterizzano l'estate di Gorizia-Nova Gorica, due realtà divise dalla guerra (calda e fredda), una sul fronte italiano, l'altra sloveno, e ora fucina di eventi come unica Città della Cultura Europea 2025. Alanis Morissette apre #Go!2025&Friends. Morissette, best seller rock al femminile degli anni '90. Be a good girl: Morissette e le altre. Da Hand in my pocket a Thank U. Jagged little pills, the musical. Conversation with Alanis Morissette.