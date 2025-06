Al via oggi il BCT 9 | Pedro Alonso atteso per la decima edizione?

Oggi apre i battenti la nona edizione del BCT, un evento imperdibile per gli appassionati di cinema e teatro, con una line-up ricca di star italiane e internazionali. Tra i protagonisti, James Franco, Anna Foglietta, Marco Giallini, Ornella Muti e Celeste Dalla Porta, ma l’atteso ritorno è quello di Pedro Alonso, il ‘Berlino’ de ‘La Casa di Carta’, pronto a sorprendere ancora una volta il pubblico. La manifestazione promette emozioni e grandi ospiti, e questo solo l’inizio.

Tempo di lettura: 2 minuti Parte oggi la nona edizione del BCT che proseguirà fino a domenica 29 giugno. In cartellone, tra gli altri, James Franco, Anna Foglietta, Marco Giallini, Ornella Muti, Celeste Dalla Porta. E Pedro Alonso, il 'Berlino' de 'La Casa di Carta'? Come molti fan ricorderanno, lo scorso anno l'attore spagnolo, attesissimo ospite, fu costretto a un collegamento da remoto con piazza Roma a causa di problemi sopraggiunti che lo trattennero in Messico. In quell'occasione promise ai fan beneventani che sarebbe tornato in presenza per l'edizione 2025. "Un contatto con lui e il suo team c'è stato – spiega il direttore artistico Antonio Frascadore – ma in questo periodo Pedro è impegnato con le riprese della seconda stagione di Berlino (iniziate lo scorso gennaio, ndr) ".