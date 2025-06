Al via le immatricolazioni per il nuovo anno accademico procedure aperte dall’8 luglio

Sei pronto a dare il via al tuo percorso universitario con entusiasmo e successo? Dal 8 luglio si aprono le immatricolazioni per il nuovo anno accademico 2025-2026 all’Università di Siena ad Arezzo, con nuove opportunità di studio e servizi dedicati. La campagna “Dove crescono intelligenze” invita gli studenti a scoprire un mondo di conoscenza e crescita personale. Non perdere questa occasione: il futuro ti aspetta!

Arezzo, 24 giugno 2025 – Al via le immatricolazioni per il nuovo anno accademico. Procedure aperte dall’8 luglio. I nuovi corsi di studio ad Arezzo e i servizi Si aprono l’8 luglio le immatricolazioni ai corsi di laurea triennale e le iscrizioni ai corsi di laurea magistrale non a numero programmato dell’Università di Siena per l’anno accademico 2025-2026. Presentata anche la nuova campagna immatricolazioni “Dove crescono intelligenze”. Sono due i nuovi corsi che prenderanno il via ad Arezzo: il corso di laurea triennale in “Patrimonio culturale, territorio, turismo sostenibile”, che coniuga la valorizzazione del patrimonio culturale con la gestione dei flussi turistici in un’ottica di sostenibilità; e il corso di laurea magistrale in “Scienze giuridiche del lavoro e della sicurezza”, destinato ai settori del diritto del lavoro, della sicurezza pubblica e della gestione delle risorse umane. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Al via le immatricolazioni per il nuovo anno accademico, procedure aperte dall’8 luglio

