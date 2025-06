Al via le Cilentiadi 2025 | il grande evento sportivo giovanile del Cilento

Al via le Cilentiadi 2025, il grande evento sportivo giovanile del Cilento che unisce passioni, amicizia e divertimento in un crescendo di entusiasmo. Domani sera, alle 19:30, l'apertura ufficiale al Palacilento di Torchiara segnerĂ l'inizio di una manifestazione che celebra il talento dei giovani e lo spirito di comunitĂ . Un'occasione imperdibile per scoprire nuovi campioni e vivere emozioni indimenticabili...

Torchiara (SA), 24 giugno 2025 – Si alza il sipario sulle Cilentiadi 2025, l'attesissima "summer cup" dei giovani del territorio cilentano, che prenderĂ ufficialmente il via domani, mercoledì 25 giugno, alle ore 19:30 con la cerimonia inaugurale presso il Palacilento di Torchiara. L'iniziativa, promossa nell'ambito del progetto Cilentopolis e guidata dall'ente capofila Moby Dick ETS, rappresenta un momento di sport, aggregazione e partecipazione attiva per oltre 200 giovani tra i 18 e i 34 anni provenienti da diversi comuni del territorio, coinvolti grazie al lavoro sinergico con i Forum dei Giovani del territorio e l'Unione dei Comuni del Cilento.

