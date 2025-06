Al via il vertice Nato sulle spese militari al 5% Il premier svedese | L’accordo non c’è ancora non datelo per scontato

Al vertice NATO di L’Aja, il premier svedese Ulf Kristersson mette in guardia: l’accordo sul 5% di spese militari non è ancora sigillato. Mentre il mondo guarda con attenzione, le tensioni tra i paesi membri si fanno sentire, riflettendo le sfide di un fronte comune più forte e unito. La partita è aperta: fino a quando non ci sarà una decisione definitiva, nulla può essere dato per scontato.

“L’ accordo sul 5% non è ancora concluso: non consideratelo un dato di fatto finché non avremo preso una decisione”. Così, a margine del vertice Nato dell’Aja, il premier svedese Ulf Kristeon risponde alla stampa sulla resistenza del governo spagnolo (e di quello slovacco) all’aumento al 5% della quota del Pil destinata alle spese militari. L’impegno a raggiungere la soglia, voluta dal presidente Usa Donald Trump e imposta dal segretario generale dell’alleanza Mark Rutte, è l’argomento centrale del summit in corso in Olanda fino a giovedì. “Penso che sarebbe un segnale molto negativo, non da ultimo da parte dei membri europei della Nato, se non fossimo in grado di prendere tale decisione”, dice Kristeon, uno dei maggiori fautori del riarmo, in un incontro con vari media internazionali (tra cui l’ Ansa ). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Al via il vertice Nato sulle spese militari al 5%. Il premier svedese: “L’accordo non c’è ancora, non datelo per scontato”

