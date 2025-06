Al via il vertice Nato all’Aja Zelensky | Russia pronta a colpire l’Alleanza entro cinque anni

All'Aja prende il via il vertice NATO, un incontro di fondamentale importanza per il nostro futuro collettivo. Con Zelensky tra i temi caldi e le tensioni con la Russia che si fanno sempre più evidenti, il vertice si annuncia come un crocevia decisivo. La Russia, infatti, avrebbe pronti piani per colpire l’alleanza entro cinque anni. Resta da scoprire quali strategie verranno adottate per affrontare questa sfida cruciale.

È cominciato martedì all’Aja il vertice della Nato, un appuntamento considerato «cruciale per il futuro dell’Alleanza», ha detto rappresentante permanente Usa presso la Nato, Matthew Whittaker. Dopo una prima sessione dedicata all’industria della difesa, alla presenza dei rappresentanti dei vertici europei Ursula von der Leyen e Antonio Costa, è previsto nel pomeriggio un trilaterale con Volodymyr Zelensky, ospitato dal segretario generale della Nato Mark Rutte. Un altro momento rilevante sarà la cena dei leader con i reali d’Olanda, a cui parteciperà anche Donald Trump, atteso verso le 18. Whittaker: «L’America resterà nella Nato». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Al via il vertice Nato all’Aja, Zelensky: «Russia pronta a colpire l’Alleanza entro cinque anni»

In questa notizia si parla di: nato - vertice - zelensky - alleanza

La Nato si trumpizza. Zelensky non invitato al prossimo vertice dell’Alleanza atlantica - La NATO si "trumpizza" con il prossimo vertice ad Antalya, escludendo Zelensky. Marco Rubio sottolinea l'importanza di un maggiore investimento da parte degli alleati, mentre Antonio Tajani ribadisce l'impegno italiano, evidenziando che la sicurezza comprende anche la sanità .

Al vertice del G7 in Canada, Giorgia Meloni ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Lo ha dichiarato lei stessa in conferenza stampa, ribadendo il “sostegno del popolo italiano” all’Ucraina. Eppure, tra le foto pubblicate sui suoi canali social – a Vai su Facebook

Al vertice del G7 in Canada, Giorgia Meloni ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Lo ha dichiarato lei stessa in conferenza stampa, ribadendo il “sostegno del popolo italiano” all’Ucraina. Eppure, tra le foto pubblicate sui suoi canali social – a Vai su X

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Cremlino: Nato cerca scontro, militarizzazione sfrenata; Al via il vertice Nato all’Aja, Zelensky: «Russia pronta a colpire l’Alleanza entro cinque anni»; La NATO intende mettere da parte Zelensky al vertice di giugno per accontentare Trump.

Ucraina, Zelensky: "Russia potrebbe attaccare Paesi Nato entro 5 anni" - Lo sostiene, in un'intervista a Sky News prima dell'inizio del vertice dell'Alleanza all'Aja, il presi ... Come scrive msn.com

Rutte e Zelensky lanciano l’allarme: Putin potrebbe attaccare un Paese Nato nei prossimi anni - Il presidente Ucraino: dal 2023 avrà capacità maggiori ... Scrive italiaoggi.it