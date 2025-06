Al via il ’Lunigiana Film Festival’ Tre giorni fra parole e cultura

Il Lunigiana Film Festival sta per prendere vita, un evento imperdibile di tre giorni dedicato a parole, cultura e innovazione. Dal 27 al 29 giugno, il Museo degli Agostiniani si trasformerà in un palcoscenico vibrante tra cinema, letteratura, musica, ambiente e diritti umani, coinvolgendo pubblico e creativi in un’esperienza unica. Un’occasione speciale patrocinata dal Comune di Fivizzano per scoprire storie che ispirano e riflettono i valori della nostra comunità .

Conto alla rovescia per il Lunigiana Film Festival, presentato al Museo degli Agostiniani. Riflettori su cinema, libri, musica, ambiente e diritti umani. Quest’anno si svolgerĂ in piĂą luoghi della struttura conventuale: giardino, chiostro e Museo d’Arte Sacra. L’appuntamento è per i giorni 27, 28 e 29 giugno: le presentazioni delle opere in concorso si alterneranno negli spazi citati. Patrocinato dal Comune di Fivizzano che sostiene l’iniziativa, il festival è diretto dal regista Daniele Ceccarini e realizzato dall’Associazione Lunae assieme a Oreste Verrini e Virginio Sale di “Passi, Paesi e Parole“ Arci Agogo, di Aulla e al patrocinio di Apuania Film Commission e l’associazione Benetti di Massa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Al via il ’Lunigiana Film Festival’. Tre giorni fra parole e cultura

In questa notizia si parla di: lunigiana - film - festival - giorni

Nonantola Film Festival, il drammatico “?? - La Farfalla” della Podolico Produzioni vince “4 Giorni Corti” - Sabato 10 maggio, il Cinema Teatro Troisi di Nonantola ha ospitato il Galà di chiusura della gara "4 Giorni Corti" del Nonantola Film Festival 2025.

Ci sentiamo domani, ore 9.00 su Radio A. Con Virginio Paola e Oreste ci sarà Alessio Anceschi con il suo Itinerari storici lungo gli antichi confini della Lunigiana, Edizioni Giacché. Un bel libro da leggere e tanti itinerari da provare, magari propio questa estate. Vai su Facebook

Al via il ’Lunigiana Film Festival’. Tre giorni fra parole e cultura; *Lunigiana Cinema Festival: a Fivizzano tre giorni tra cinema, libri, ambiente e diritti umani; Torna il “Lunigiana Cinema Festival”, al centro ambiente e diritti umani.

Cultura motore dell’economia. Lunigiana Film sbarca negli States. E il festival registra il tutto esaurito - Il successo era previsto ed il successo c’è stato al di là di ogni previsione a ’Casa Italiana ... lanazione.it scrive

Lunigiana Cinema Festival Al centro ambiente e diritti - Il ’Lunigiana Cinema Festival’ ha il patrocinio del Comune di Fivizzano, di Apuania Film Commission e dell’Associazione Culturale Pavlova . Lo riporta lanazione.it