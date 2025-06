Al vertice dell’Aia l’atteso ritorno di Trump al tavolo Nato

L’atteso ritorno di Donald Trump al vertice della NATO segna un momento cruciale sulla scena internazionale. Con una delicata tregua tra Israele e Iran e una risposta USA misurata a Teheran, l’ex presidente si prepara a influenzare le decisioni chiave dell’Alleanza. Un’assenza lunga dal 2019, ora l’obiettivo di Trump è spingere gli alleati europei a incrementare gli investimenti nella difesa comune. Riuscirà questa mossa a cambiare gli equilibri?

L’Aia, 24 giu. (askanews) – (di Cristina Giuliano) Con in mano una tregua tra Israele e l’Iran e una debole risposta di Teheran all’attacco degli Stati Uniti d’America – evidentemente calibrata per evitare un’escalation – Donald Trump è atteso al tavolo della Nato. Ritorno dal 2019 del presidente Usa a un vertice dell’Alleanza, o meglio al vertice che vuole esaudire la sua richiesta: un passaggio di spese per la difesa da parte degli alleati dal 2% del prodotto interno lordo al 5% (3,5% di difesa “core” e un 1,5% di quelle che vengono genericamente indicate come infrastrutture, sicurezza informatica e mobilità militare): l’ accordo è stato raggiunto nel fine settimana, nonostante un no tardivo della Spagna al quale è seguita l’ambiguità costruttiva del suo premier Pedro Sanchez in un messaggio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

