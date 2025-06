Al Verdi di Parma voli cargo azzerati

Al Verdi di Parma, i voli cargo sono stati azzerati, segnando un cambiamento importante per l’aeroporto. La Regione Emilia-Romagna punta a raddoppiare i passeggeri, superando i 20 milioni, con il presidente Michele De Pascale che sottolinea come il futuro e il senso di sviluppo dipendano dai limiti massimi del Marconi. Un obiettivo ambizioso che potrebbe ridefinire il panorama dell’aviazione regionale.

L'obiettivo strategico degli aeroporti della Regione Emilia-Romagna è quello di raddoppiare il numero dei passeggeri, superando quota 20 milioni. Lo ha ribadito più volte il presidente della Regione Michele De Pascale. «Dai limiti massimi di sviluppo del Marconi dipende il futuro e il senso del.

