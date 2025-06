Al sicuro i militari italiani in Iraq Qatar e Kuwait

I nostri militari italiani sono al sicuro in Iraq, Qatar e Kuwait, grazie alle rigorose misure di sicurezza adottate e a una presenza che si è consolidata nel tempo. Con oltre vent’anni di esperienza nei conflitti del Medio Oriente, specialmente in Libano e nel Mar Rosso, il nostro contingente dimostra un impegno costante e una preparazione senza pari. La loro sicurezza è la nostra priorità, perché proteggere chi protegge è il primo passo per garantire stabilità e pace nella regione.

Massima sicurezza per i nostri militari che hanno adottato tutte le misure precauzionali previste. Una presenza consolidata da oltre vent'anni, quella dei contingenti italiani in Medio Oriente, soprattutto in Libano e nell'area del Mar Rosso.

Crosetto: «I militari italiani in Qatar, Iraq e Kuwait sono al sicuro» - Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha assicurato che i militari italiani in Iraq, Kuwait e Qatar sono al sicuro, grazie a procedure di sicurezza tempestive e misure preventive adottate prontamente.

Crosetto: "I militari italiani in Iraq, Kuwait e Qatar sono al sicuro" - "Posso rassicurare che tutti i militari italiani presenti in Iraq, Kuwait e Qatar, hanno tempestivamente adottato tutte le procedure di sicurezza previste, incluso — laddove necessario — lo spostament ... Scrive tg24.sky.it

