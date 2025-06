Al-Hilal pronto all’assalto per Osimhen | 160 milioni sul piatto ma serve il sì del nigeriano

Al-Hilal è deciso a portare Victor Osimhen in Arabia Saudita, con un'offerta da 160 milioni di euro. Tuttavia, prima di concludere l'affare, i dirigenti devono ottenere il sì del nigeriano, il vero protagonista di questa trattativa. La sfida ora è conquistare il suo cuore e la sua volontà, perché il futuro di Osimhen potrebbe cambiare radicalmente nelle prossime settimane. Resta con noi per scoprire come si svilupperà questa incredibile operazione di mercato.

Il futuro di Victor Osimhen è ancora tutto da scrivere. . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Al-Hilal pronto all’assalto per Osimhen: 160 milioni sul piatto, ma serve il sì del nigeriano

