Al Forte Gisella lo spettacolo Le avventure della famiglia Caccapuzza

Preparatevi a ridere di cuore con "Le avventure della famiglia Caccapuzza", uno spettacolo irresistibile che conquisterà grandi e piccini! In scena il 23 agosto a Forte Gisella, questa commedia esilarante e un po’ disgustosa svelerà le bizzarre e affettuose vicende di una famiglia autentica, imperfetta ma adorabile. Un’occasione unica per vivere un pomeriggio di divertimento spensierato e allegria. Non mancate!

Lo spettacolo "Le avventure della famiglia Caccapuzza" Il Giorno 23 Agosto a Forte Gisella. Le esilaranti e disgustose vicende dei Caccapuzza, una famiglia dove si è amati per come si è, imperfezione compresa. Età: da 3 anni. Foto ufficio stampa Fondazione Aida. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Al Forte Gisella lo spettacolo "Le avventure della famiglia Caccapuzza"

In questa notizia si parla di: famiglia - caccapuzza - forte - gisella

Al Forte Gisella la "Festa di Primavera dei bambini - Family Days" - Il prossimo weekend, sabato 17 e domenica 18 maggio 2025, il Forte Gisella di Verona ospiterà la "Festa di Primavera dei bambini - Family Days".

Al Forte Gisella lo spettacolo Le avventure della famiglia Caccapuzza il 23 agosto 2025; La Città dei Ragazzi, dal 12 giugno spettacoli teatrali per bambini a Forte Gisella; Verona, un’estate di teatro e fantasia per i più piccoli: al Forte Gisella torna “La Città dei Ragazzi”.

Al Forte Gisella lo spettacolo "Le avventure della famiglia Caccapuzza" - Le esilaranti e disgustose vicende dei Caccapuzza, una famiglia dove si è amati per come si è, imperfezione ... Segnala veronasera.it