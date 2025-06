Al Bano insiste | Il concerto in Russia? Ho fatto benissimo Canterei anche in Ucraina – Il video

Al Bano si difende con fermezza dopo il concerto a San Pietroburgo, suscitando polemiche e critiche. Nonostante il conflitto in Ucraina, il celebre cantante italiano ribadisce la sua volontà di cantare ovunque, anche in zone di tensione. In un'intervista a Pomeriggio 5, ha spiegato le ragioni dietro la decisione, mettendo in luce il suo impegno per la musica e il rispetto verso i suoi fan. La sua posizione, infatti, invita a riflettere sul valore universale dell’arte.

Al Bano si difende dalla critiche, dopo il concerto fatto a San Pietroburgo, nonostante il conflitto in Ucraina. Tra i tanti a sollevare polemiche anche l’ex compagna, Romina Power, secondo cui il cantante avrebbe dovuto rifiutarsi di esibirsi. In collegamento con la trasmissione Pomeriggio Cinque News, il cantante ha ribadito la sua posizione. Intervistato da Pomeriggio 5 Al Bano ha spiegato la sua scelta: «Prima di andare a San Pietroburgo io mi sono informato ed era un forum economico che fanno da quindici anni. Non c’era niente di politico o assurdo. Chi mi ha chiamato è un signore italiano, un professore che vive lì da 40 anni, era una serata fantastica. 🔗 Leggi su Open.online

