Al Bano infuriato | Una coltellata da te non me l’aspettavo Polemica durissima a morte con lei

La tensione tra Al Bano Carrisi e Romina Power raggiunge nuovi picchi, alimentata da un post social che accende le polemiche. La controversia si infiamma attorno alla partecipazione del cantante al concerto di San Pietroburgo, suscitando reazioni a catena e scatenando un acceso scontro pubblico. In un clima di forte tensione, i protagonisti si trovano ancora una volta al centro di un duello mediatico che non sembra intenzionato a placarsi.

Non si placa la polemica tra Al Bano Carrisi e l’ex moglie Romina Power, stavolta innescata da un post pubblicato sui social dall’artista americana. Oggetto dello scontro è la partecipazione di Al Bano al concerto del 20 giugno in Piazza del Palazzo a San Pietroburgo, dove si è esibito insieme a Iva Zanicchi cantando la celebre “ Felicità ”. Un evento che ha scatenato forti reazioni, soprattutto in seguito alla presa di distanza pubblica da parte di Romina. Leggi anche: Al Bano in Russia, la rabbia di Romina: “Non mi sembra nĂ© il luogo, nĂ© il momento di cantare Felicità ” Il post di Romina e la reazione di Al Bano. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Al Bano infuriato: “Una coltellata, da te non me l’aspettavo”. Polemica durissima, a morte con lei

