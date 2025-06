Al Bano e Romina scontro a distanza Lui replica | Una coltellata mediatica

Il cantautore di Cellino San Marco ha replicato all'attacco dell'ex moglie dopo l'esibizione a San Pietroburgo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Al Bano e Romina, scontro a distanza. Lui replica: "Una coltellata mediatica"

Scontro Al Bano – Romina Power sul concerto in Russia: ‘Coltellata mediatica dalla madre dei miei figli’ - Lo scontro tra Al Bano e Romina Power infiamma il mondo della musica italiana, dopo il concerto di Al Bano a San Pietroburgo.

