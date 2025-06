Al Bano e la pugnalata da Romina Power | Sul concerto in Russia ha mentito E Putin è una persona perbene

Al Bano e Romina Power continuano a far parlare di sé, questa volta tra polemiche e inversioni di ruoli. La cantante avrebbe criticato aspramente il concerto di Al Bano in Russia, definendo la sua esibizione come una "coltellata mediatica". Ma le parole dell’artista pugliese smentiscono ogni accusa: «Sono rimasto veramente...». La vicenda si arricchisce di nuovi dettagli, lasciando il pubblico a interrogarsi sulla verità dietro queste dichiarazioni e sui motivi che le alimentano.

«Una coltellata mediatica». Così Al Bano ha definito la storia Instagram che Romina Power ha pubblicato a seguito dell’esibizione dell’ex marito a San Pietroburgo, lo scorso venerdì 20 giugno. Una scelta definita dalla cantante quantomeno inopportuna in un periodo come questo. Perciò lei avrebbe rifiutato l’invito a esibirsi con l’ex marito. Ma quell’invito non ci sarebbe mai stato. Almeno così dice Al Ban all’Adnkronos: «Sono rimasto veramente stupito da quello che ha scritto, lei si dissocia da cosa? Chi l’ha invitata a San Pietroburgo a cantare ‘Felicità’? ». La difesa di Al Bano alla critica della ex moglie Romina Power. 🔗 Leggi su Open.online

