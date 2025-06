AIR Campania chiusa l' inchiesta sulla manutenzione | addebiti per oltre 150mila euro alla ditta appaltatrice

Air Campania ha concluso un’inchiesta sulla manutenzione, addebitando alla ditta appaltatrice danni per oltre 150.000 euro. Questa decisiva azione nasce dall’esigenza di garantire sicurezza e affidabilità nel servizio di trasporto pubblico, soprattutto dopo gli incendi di febbraio 2025. La trasparenza e il rigore sono al centro della strategia aziendale, puntando a tutelare passeggeri e investitori. Ecco come Air Campania si impegna a migliorare continuamente i suoi standard di qualità e sicurezza.

AIR Campania comunica la conclusione dell'inchiesta relativa ai servizi di manutenzione. La società di TPL ha addebitato alla ditta appaltatrice danni pari a 152.000 euro. L'inchiesta, fortemente voluta dalla governance aziendale dopo alcuni episodi di incendi verificatisi a febbraio 2025, è.

