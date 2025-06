AIR Campania | chiusa l’inchiesta sulla manutenzione addebiti per 152.000 euro alla ditta appaltatrice

Air Campania chiude l'inchiesta sulla manutenzione, evidenziando una responsabilità significativa da parte della ditta appaltatrice e addebitando danni per 152.000 euro. Dopo un’attenta indagine esterna, motivata dagli incendi di febbraio 2025, emerge una realtà di negligenza che mette in discussione gli standard di sicurezza e affidabilità del servizio. La società si impegna a tutelare i cittadini e a rafforzare le proprie procedure.

AIR Campania comunica la conclusione dell’inchiesta relativa ai servizi di manutenzione. La società di TPL ha addebitato alla ditta appaltatrice danni pari a 152.000 euro. L’inchiesta, fortemente voluta dalla governance aziendale dopo alcuni episodi di incendi verificatisi a febbraio 2025, è stata affidata a una commissione esterna composta da esperti del settore. Gli esiti della relazione finale hanno evidenziato «negligenza» nella fornitura dei servizi manutentivi. «Abbiamo sempre effettuato controlli rigorosi ed era doveroso garantire la massima trasparenza e andare fino in fondo all’accertamento dei fatti», ha dichiarato l’ingegnere Carmine Alvino, dirigente tecnico di AIR Campania. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - AIR Campania: chiusa l’inchiesta sulla manutenzione, addebiti per 152.000 euro alla ditta appaltatrice

In questa notizia si parla di: inchiesta - campania - manutenzione - euro

Salvatore Bagni e l’inchiesta delle Iene: «Vuoi giocare in C? Paga 30.000 euro e ti trovo squadra» - Salvatore Bagni, ex calciatore del Napoli, è al centro di una polemica dopo un'inchiesta delle Iene. Nel servizio, Luca Sgarbi, nuovo inviato, si fa passare per il fratello di un giovane talentuoso, rivelando pratiche discutibili nel mondo del calcio: per giocare, si chiedono 30.

AIR Campania: chiusa l’inchiesta sulla manutenzione. Addebiti per 152.000 euro a ditta appaltatrice; AIR Campania, avviate le procedure del nuovo appalto per la manutenzione degli autobus; Diecimila euro dall'ex sindaco al clan in cambio di voti: tutti i nomi degli indagati.

AIR Campania: chiusa inchiesta su manutenzione. Addebiti per 152.000 euro a ditta appaltatrice - (FERPRESS) – Napoli, 24 GIU – AIR Campania comunica la conclusione dell’inchiesta relativa ai servizi di manutenzione. Si legge su ferpress.it

Inchiesta chiusa su manutenzione AIR Campania - AIR Campania comunica la conclusione dell’inchiesta relativa ai servizi di manutenzione. irpinia24.it scrive