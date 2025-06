Aiea quali sono i rischi degli attacchi ai siti nucleari dell' Iran

Gli attacchi ai siti nucleari iraniani rappresentano un rischio complesso, con potenziali ripercussioni geopolitiche e di sicurezza globale. L'AIEA ha rassicurato sulla sicurezza ambientale e sanitaria al di fuori delle zone colpite, ma non si può ignorare la possibilità di escalation o di instabilità regionale. La questione rimane delicata: anche interventi mirati possono innescare conseguenze imprevedibili, mettendo a dura prova la stabilità internazionale.

L'Aiea ha chiarito che i bombardamenti non avranno effetti su salute e ambiente fuori dalle aree colpite, ma questo non significa che siano privi di conseguenze.

