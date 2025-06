Aids scoperti ' codici' del sistema immunitario per sospendere le cure

Un rivoluzionario studio condotto a Roma rivela che alcuni adolescenti e giovani adulti nati con l'HIV, trattati sin dalla tenera età, mostrano una straordinaria capacità di controllare il virus, mantenendolo quasi inattivo. Questa scoperta apre nuove speranze nel campo della ricerca sull'AIDS e potrebbe portare allo sviluppo di strategie innovative per sospendere le cure senza rischi. È un passo decisivo verso una possibile cura definitiva.

Roma, 24 giu. (Adnkronos Salute) - Un gruppo di adolescenti e giovani adulti "nati con l'Hiv e trattati fin dalla prima infanzia ha mostrato una notevole capacità di controllo dell'infezione, mantenendo il virus in uno stato quasi inattivo". E' quanto emerge da uno studio condotto dai ricercatori de.

Aids e sospensione della terapia, la chiave nei 'codici' del sistema immunitario: lo studio

