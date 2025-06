agguato sulla statale 42 ferito da un colpo di pistola

Un'aggressione inquietante scuote la Statale 42: un uomo di 41 anni è stato ferito da un colpo di pistola, mentre si trovava tra Albano Sant’Alessandro e San Paolo d’Argon. Dai primi riscontri, almeno quattro persone sarebbero state coinvolte in un episodio avvenuto vicino a un bosco, poco distante dal supermercato Bennet. Dopo l’allarme, il ferito è stato prontamente soccorso. La vicenda solleva ancora molte domande sulla sicurezza nella zona e sui motivi alla base di questo gesto violento.

Un uomo di 41 anni è rimasto ferito a un fianco da un colpo di arma da fuoco mentre si trovava sulla Statale 42 fra Albano Sant’Alessandro e San Paolo d’Argon alle 19 di ieri. Dai primi riscontri ad entrare in azione sarebbe stato un gruppo di almeno quattro persone. L’aggressione è avvenuta nei pressi di un bosco vicino al supermercato Bennet. Dopo l’allarme l’uomo, che è stato ferito al fianco sinistro, è stato immediatamente soccorso dai sanitari arrivati sul posto insieme ai carabinieri. È grave ma non in pericolo di vita ed è stato trasportato all’ospedale Bolognini di Seriate dove è stato ricoverato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it