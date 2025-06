Agguato nella notte tre colpi a bruciapelo per un incensurato | fermato il presunto aggressore

Una notte di paura ad Acerra: tre colpi di pistola esplosi in via Marconi hanno colpito un uomo di 47 anni, incensurato, nel cuore della notte. L'aggressione, avvenuta intorno alle 2, ha lasciato la comunità sconvolta e sotto shock. Fortunatamente, il presunto aggressore è stato fermato poco dopo, portando speranza di giustizia e sicurezza. La vicenda continua a far discutere e solleva importanti interrogativi sulla violenza urbana.

Colpi di pistola sono stati esplosi la scorsa notte ad Acerra, in via Marconi. Un uomo di 47 anni, incensurato, è stato raggiunto da tre proiettili sparatigli contro a bruciapelo, due alle gambe e uno al petto. L’agguato sarebbe avvenuto intorno alle 2, secondo quanto riferito dalla stessa. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Agguato nella notte, tre colpi a bruciapelo per un incensurato: fermato il presunto aggressore

