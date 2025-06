Agguato nella notte ad Acerra | fermato un uomo ferito 47enne

Nella quieta notte di Acerra, un agguato sconvolge la tranquillità cittadina, lasciando ferito un uomo di 47 anni. La Polizia di Stato, con tempestività e determinazione, ha fermato un sospettato ritenuto coinvolto nell'episodio. Ora, si attende con attenzione lo sviluppo delle indagini per chiarire motivi e dettagli di questa violenta aggressione che ha scosso la comunità locale.

ACERRA, 24 GIUGNO – È stato fermato dalla Polizia di Stato un uomo ritenuto coinvolto nell’agguato avvenuto la scorsa notte ad Acerra, in provincia di Napoli, dove un 47enne è stato ferito da alcuni colpi d’arma da fuoco. Secondo quanto ricostruito dagli agenti del commissariato di Acerra e della Squadra Mobile di Napoli, la vittima si trovava in via Marconi, poco prima della mezzanotte, quando è stata avvicinata da un individuo armato che ha esploso diversi colpi. Il 47enne, che ha alle spalle piccoli precedenti, è stato immediatamente soccorso e trasportato prima presso la casa di cura Villa dei Fiori e poi trasferito all’ospedale Cardarelli di Napoli. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Agguato nella notte ad Acerra: fermato un uomo, ferito 47enne

