agguato e sassaiola contro il pullman del latina calcio daspo per cinque tifosi

Un episodio che ha scandito un brutto capitolo per lo sport e la passione calcistica. Il provvedimento del Daspo sportivo mira a garantire la sicurezza e a riaffermare i valori di rispetto e correttezza sui campi e negli stadi. È un passo importante per prevenire future violenze e riconquistare la fiducia dei tifosi e della comunità .

E’ arrivato il Daspo sportivo per cinque tifosi del Latina calcio considerati i responsabili dell’agguato e della sassaiola contro il pullman della squadra che lo scorso 7 dicembre era in viaggio per fare ritorno nel capoluogo pontino dopo la partita contro il Potenza. Il provvedimento è. 🔗 Leggi su Latinatoday.it