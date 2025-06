Agguato allo stadio a un tifoso del Livorno | altri due Daspo per tifosi del Grosseto

Gli scontri tra tifoserie si fanno sempre più preoccupanti: dopo l'agguato allo stadio di Grosseto ai danni di un supporter del Livorno e i due Daspo emessi contro tifosi del Grosseto, la tensione tra le opposte curve si intensifica. La sicurezza negli stadi rimane una priorità assoluta, ma è essenziale un impegno condiviso per evitare che questi episodi si ripetano, proteggendo così lo spirito sportivo e i tifosi onesti.

GROSSETO – In seguito ai disordini verificatisi durante la partita Grosseto – Livorno dello scorso 26 gennaio il Questore di Grosseto ha emesso la misura di prevenzione del divieto di accesso alle manifestazioni sportive per un anno nei confronti di altri due tifosi della squadra di calcio del Grifone. Al termine dell’incontro di calcio di serie D con gli amaranto labronici, all’interno dell’ impianto sportivo Zecchini, si sono resti responsabili del reato di lesioni personali nei confronti di un supporter avversario. Questi provvedimenti seguono quelli già emessi nelle settimane passate nei confronti di altri nove tifosi del Grosseto Calcio e di un tifoso del Livorno per gli incidenti occorsi all’esterno dello stadio Carlo Zecchini”e sono la conseguenza del meticoloso lavoro di indagine posto in essere dalla Digos della Questura di Grosseto in questi mesi. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it