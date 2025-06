Aggredisce madre e compagna per soldi brandendo coltello alcol e accendino

Un episodio di violenza e tensione scuote la tranquillità familiare: un uomo di 57 anni, napoletano, è stato arrestato dalla Polizia per aver aggredito madre e compagna, brandendo coltello, alcol e accendino nel tentativo di ottenere denaro. L’intervento tempestivo degli agenti ha evitato conseguenze più gravi, dimostrando ancora una volta l’importanza della prevenzione e della tutela delle vittime. Una vicenda che richiama l’attenzione sulla necessità di intervenire prontamente contro ogni forma di violenza domestica.

Nello scorso pomeriggio, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 57enne napoletano, per maltrattamenti in familiari ed estorsione. Nello specifico, gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota.

