Aggredisce e rapina due giovani ebrei fuori da una sinagoga poi appicca un incendio in comunità | arrestato 15enne

Milano si trova di nuovo sotto i riflettori per una serie di atti di violenza e intolleranza che scuotono la comunità. Un quindicenne, ospite di un centro per minori, è stato arrestato dopo aver aggredito e rapinato due giovani ebrei fuori dalla sinagoga, incendiando anche una parte della comunità. La spirale di episodi oscura un crescente clima di tensione. È fondamentale agire con fermezza e determinazione per fermare questa escalation di odio.

Milano, 24 giugno 2025 – L'ennesimo episodio di una serie che va avanti da alcune settimane. Prima i danneggiamenti in comunità. Poi l'incendio del materasso della sua camera e l'arresto. Il protagonista dei raid in successione è un quindicenne italiano, ospite di un centro per minori in zona Lampugnano, già denunciato una settimana fa dalla polizia per aver picchiato, rapinato e insultato con frasi antisemite due ragazzi ebrei di 15 e 18 anni all'uscita dalla Sinagoga di via dei Gracchi a Milano. L'allarme. Qualche minuto prima delle 2 della notte tra lunedì 23 e martedì 24 giugno, gli operatori della comunità Antenna Geltrude Beolchi di via Padre Carlo Salerio hanno chiamato il 112 per segnalare che uno dei minorenni ospiti della struttura aveva dato fuoco al materasso della sua camera singola. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Aggredisce e rapina due giovani ebrei fuori da una sinagoga, poi appicca un incendio in comunità: arrestato 15enne

