Agenti sionisti in Italia | il nuovo Pci colpisce ancora Chi c' è nella lista di proscrizione

In un clima di tensione crescente, la lista di proscrizione pubblicata online da parte del Nuovo Partito Comunista Italiano solleva preoccupazioni e polemiche. Decine di figure pubbliche, tra giornalisti, politici e imprenditori, sono accusate di essere «agenti sionisti in Italia», alimentando un linguaggio d'odio che mette a rischio il tessuto sociale e la stabilità delle istituzioni. Un fenomeno che richiede attenzione e risposte adeguate per tutelare la democrazia e i diritti di tutti.

Una lista di proscrizione pubblicata online, con decine di nomi e cognomi. Giornalisti, politici, imprenditori, dirigenti d'azienda e intere società accusati di essere «agenti sionisti in Italia». Un linguaggio d'odio, condito da accuse ideologiche e suggestioni rivoluzionarie, che da tempo ha messo in allerta le forze dell'ordine. Il Nuovo Partito Comunista Italiano continua ad aggiornare l'elenco di nomi che marchia appunto come «sionisti» in modo dispregiativo. L'ultima versione dell'elenco risale al 29 maggio scorso. La lista è stata pubblicata sul sito ufficiale del Nuovo PCI, accompagnata da un appello a «denunciare e colpire il blocco sionista» presente nel nostro Paese.

