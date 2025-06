Agenti di polizia entrano in casa per una perquisizione | succede l’incredibile

Gli agenti di polizia erano entrati in un appartamento di Mostacciano con l’intento di effettuare una semplice perquisizione, ma ciò che è successo ha lasciato tutti senza parole. Quello che sembrava un controllo di routine si è trasformato in un episodio incredibile, con i tre poliziotti che sono…

Gli agenti erano entrati nell'appartamento per una semplice perquisizione. Ma hanno effettuato un qualcosa di davvero sorprendente Doveva essere una semplice perquisizione, ma nessuno si sarebbe mai immaginato un esito simile. Gli agenti di polizia, come riferito dall' Adnkronos, sarebbero entrati in un appartamento di Mostacciano per un semplice controllo. Un qualcosa che si è trasformato in una rapina incredibile con i tre poliziotti che sono finiti ai domiciliari. (Ansa) – cityrumors.it L'accusa nei confronti degli agenti è quella di rapina e perquisizione illegittima.

