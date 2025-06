Agape la giovane gelateria di Conca d’Oro dove Il gelato è un dessert

Agape, la giovane e innovativa gelateria di Conca d’Oro, trasforma il gelato in un vero e proprio dessert d’eccellenza. Valerio Leone, titolare appassionato, afferma: “Per me il gelato è più di un semplice dolce”. La sua passione e creatività hanno conquistato anche il prestigioso contest #ARomacipiace, promosso in collaborazione con Latte Sano. Scopri come Agape sta rivoluzionando il modo di vivere il gelato di quartiere, offrendo un'esperienza unica e irresistibile.

"Per me il gelato è più un dessert che un semplice gelato". Parla così Valerio Leone titolare di Agape la gelateria di viale Val Padana, zona Conca d'Oro, finalista del contest realizzato in collaborazione con Latte Sano #ARomacipiace - La gelateria.

