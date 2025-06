agentrate guida al concordato ok a proposta entro il 30 9

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la guida definitiva sul concordato preventivo biennale 2025-2026, firmata dal Direttore Vincenzo Carbone. Un documento essenziale per contribuenti e professionisti, che chiarisce regole, benefici e risponde alle domande più frequenti. Con le nuove istruzioni aggiornate anche al decreto correttivo, questa guida rappresenta un punto di riferimento imprescindibile per affrontare con successo il percorso verso il concordato. È fondamentale conoscere le scadenze e le opportunità offerte entro il 30 settembre.

Una guida completa sul concordato preventivo biennale: dalle regole generali ai benefici per chi aderisce, passando per le risposte ai quesiti di contribuenti e addetti ai lavori. È stata firmata dal direttore dell' Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone, la circolare n. 9E di oggi, che contiene tutte le istruzioni aggiornate in materia di concordato, anche alla luce del recente decreto correttivo. Per il biennio 2025-2026, ricorda l'Agenzia delle Entrate, vale il "doppio binario" per comunicare la scelta: quest'anno l'adesione potrà infatti essere formalizzata insieme alla dichiarazione o in alternativa in via "autonoma" e cioè inviando il modello Cpb insieme al solo frontespizio di Redditi 2025. 🔗 Leggi su Quotidiano.net