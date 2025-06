Affari Tuoi dietrofront Rai | Techetechetè al via il 30 giugno

Il countdown è ufficialmente iniziato: il 30 giugno Rai 1 passerà il testimone a Techetechetè, portando in scena un mix irresistibile di Topo Gigio e grandi hit italiane degli ultimi 40 anni. Dopo mesi di attesa e misteri sulle riprese di Affari Tuoi, ora è il momento di scoprire cosa riserva questa nuova stagione. La sfida tra passato e presente si fa sempre più avvincente, preparandoci a un’estate all’insegna della musica e della nostalgia.

Delle due l'una: o le registrazioni di Affari Tuoi sono terminate prima per non 'sforare' a Luglio oppure sono stati cestinati gli episodi che avrebbero dovuto essere recuperati nei primi giorni del settimo mese dell'anno. Fatto sta che il game dell'access di Rai 1 è pronto a cedere la linea a Techetechetè, in partenza il 30 giugno. Techetechetè, Topo Gigio e le hit italiane degli ultimi 40 anni nella prima puntata. La nuova stagione dello show nostalgico dell'ammiraglia della tv pubblica si apre con una puntata speciale, un omaggio festoso presentato da Topo Gigio, quest'anno impegnato su più fronti, da Sanremo all'Eurovision Song Contest.

