Affare Ndoye-Beukema Lindstrom e Ambrosino possibili contropartite per il Bologna?

Il mercato estivo si anima con voci di scambi e trattative tra Napoli e Bologna, mentre i nomi di Beukema, Ndoye e Lindstrom emergono come protagonisti. Con le recenti occasioni di contatto, il dialogo si intensifica e le possibilità di un affare si fanno più concrete. Le contropartite potrebbero rivelarsi la chiave per sbloccare trattative favorevoli a tutte le parti coinvolte, aprendo nuovi scenari nel calcio italiano e rendendo ancora più interessante questa finestra di mercato.

Tra Napoli e Bologna i contatti negli ultimi giorni sono frequenti. Non è un mistero, infatti, che il club azzurro sia interessato a Beukema e Ndoye. Per i felsinei i due calciatori hanno una valutazione molto elevata, ma il prezzo potrebbe abbassarsi con l'inserimento di alcune contropartite.

In questa notizia si parla di: ndoye - beukema - contropartite - bologna

#Lindstrom non interessa al #Bologna, smentite le voci che lo accostavano ai rossoblù Il #Napoli sta provando in tutti i modi ad abbassare la parte cash per #Beukema e #Ndoye, ma il club emiliano non si scompone: non si accetteranno contropartite

Napoli spinge forte per Dan #Ndoye e Sam #Beukema del Bologna! ? Per Ndoye la trattativa è più vicina, con il club emiliano che chiede 35-40 milioni ma è aperto a contropartite. Beukema, invece, è più difficile da prendere.

