Afena Gyan, promettente attaccante ghanese, non sarà riscattato dalla Juventus Next Gen: un potenziale ancora inespresso a Torino. La sua stagione si è dimostrata altalenante, tra sprazzi di talento e momenti di appannamento, lasciando alcune questioni aperte sul suo reale impatto. Un percorso che, seppur promittente, non ha completamente svelato le sue capacità. Resta da chiedersi se il suo futuro possa ancora riservare sorprese e nuove opportunità.

Afena Gyan non sarà riscattato dalla Juventus Next Gen: il recap della stagione dell’attaccante in prestito. Afena-Gyan è stato uno dei nomi più attesi nella stagione della Juventus Next Gen. Arrivato per fare la differenza, l’attaccante ghanese l’ha fatta nella prima parte della stagione dove si parlava di un ipotetico passaggio in prima squadra ma non è stato sempre continuo, alternando buone giocate a momenti di scarsa incisività. L’ex Roma ha chiuso l’annata con 6 gol e 3 assist in 30 presenze totali, tra stagione regolare e playoff e, come appreso da , non verrà riscattato. Se da una parte va riconosciuto il contributo in alcune gare chiave oltre alla tanta voglia messa sempre in campo, non è riuscito a incidere come ci si aspettava. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Afena Gyan non sarà riscattato dalla Juventus Next Gen: un potenziale non completamente esploso a Torino. La sua stagione in numeri

