AEW | Niente reunion tra Cope e Christian Cage per ora

Al momento, non ci sarà alcuna reunion tra Cope e Christian Cage in AEW. Sin dal debutto di Cope, i fan hanno sperato in un ritorno della coppia iconica, simbolo di un'epoca d’oro nel wrestling. La loro rivalità ha acceso emozioni e tensioni che ancora oggi risuonano nel cuore degli appassionati. Resta da vedere se in futuro i destini di questi due grandi campioni si incroceranno di nuovo, riaccendendo la scintilla di un’amicizia leggendaria.

Fin dal debutto di Cope in AEW, i fan hanno subito auspicato una reunion tra lui e Christian Cage. I due sono stati uno dei tag team più importanti e influenti tra la fine degli anni Novanta e l'inizio dei Duemila, prima di trovare grande successo come singoli. L'arrivo dell'ex Edge nella federazione di Jacksonville aveva portato subito a una faida tra i due migliori amici, con Cope che è riuscito a vincere due volte il titolo TNT prima del grave infortunio alla gamba subito nel match contro Malakai Black. Al suo rientro poi Cope si è spostato contro Moxley e i Death Riders, fino a quando è stato attaccato dagli FTR, in un segmento che sembrava proprio chiamare, al suo rientro, una reunion con Cage, magari a All In.

