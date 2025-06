AEW | Annunciati due Casino Gauntlet match con in palio le title shot mondiali per All In Texas

Preparati a vivere un'estate all'insegna dell'adrenalina e della suspense: la AEW ha annunciato due imperdibili Casino Gauntlet Match, uno maschile e uno femminile, con in palio le future opportunity titolate mondiali ad All In Texas. Un evento epico che promette sorprese e sfide mozzafiato, creando attesa e emozione tra gli appassionati di wrestling. Chi alzerĂ il trofeo e si assicurerĂ il sogno di conquistare il titolo mondiale? La risposta arriverĂ il 12 luglio!

Come giĂ era stato annunciato durante Collision di Sabato, la AEW alza la posta per All In Texas con due annunci importanti: non uno, ma ben due Casino Gauntlet match – uno maschile e uno femminile – con i vincitori che guadagneranno entrambi una futura opportunitĂ titolata mondiale. Il presidente della AEW Tony Khan ha dato la notizia ufficiale su Twitter con una dichiarazione decisa: “Il Casino Gauntlet Match torna ad AEW All In, il 12 luglio! All In 2025 presenterĂ SIA il Casino Gauntlet maschile CHE quello femminile!” Non si è fermato qui. Khan ha anche confermato esattamente cosa c’è in palio: “Il vincitore e la vincitrice guadagneranno entrambi una title shot mondiale!” Si tratta di una svolta significativa: l’aggiunta di una versione femminile e la posta in gioco elevata per entrambe le divisioni cambieranno sicuramente le carte in tavola. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - AEW: Annunciati due Casino Gauntlet match con in palio le title shot mondiali per All In Texas

In questa notizia si parla di: texas - annunciati - casino - gauntlet

Come scegliere un casinò online con la guida di Zamsino Casino - In un panorama del gioco d'azzardo in continua evoluzione, le nuove regolamentazioni del mercato italiano rendono cruciale la scelta di casinò affidabili.

AEW: Annunciati due Casino Gauntlet match con in palio le title shot mondiali per All In Texas; La AEW raddoppia: a All In ci saranno due Casino Gauntlet, quello maschile e quello femminile; Casino Gauntlet Match annunciato per AEW All In 2025.